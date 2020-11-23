才满16岁就上场 德甲多特蒙德前锋穆科科缔新猷

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（法新社柏林21日电） 德国甲级联赛多特蒙德足球队前锋穆科科，今天以16岁又1天的年龄在德甲赛场首度亮相，成为德甲史上最年轻的上场球员。多特蒙德终场以5比2击败柏林赫塔队（Hertha Berlin）。

穆科科（Youssoufa Moukoko）在今天比赛进入尾声时，踏上柏林奥林匹克体育场（Olympic Stadium）球场，打破2005年沙辛（Nuri Sahin）以16岁又335天的年龄为多特蒙德（Borussia Dortmund）首度出战的纪录。

穆科科是在比赛第85分钟上场替补挪威籍前锋哈朗德（Erling Braut Haaland）。哈朗德在下半场攻进4球，表现绝佳。

哈朗德说，穆科科「才刚满16岁，很惊人」。

「他的前景大好。」

穆科科之前在德国青年足坛已十分抢眼，在25场比赛中为多特蒙德U19足球队攻进47球，表现令人惊艳。

多特蒙德24日将在主场对战比利时布鲁日足球队（Brugge），届时若穆科科也上场，将刷新欧洲冠军联赛（Champions League）史上最年轻上场球员的纪录。

欧冠目前纪录是由奈及利亚籍球员巴巴亚罗（Celestine Babayro）缔造，他在1994/95年赛季为比利时安德莱赫特足球队（Anderlecht）上场时，年仅16岁又87天。

© 2020 AFP