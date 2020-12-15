才重启观光6周 印加古城马丘比丘又关闭

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（法新社利马14日电） 才重启观光6周的秘鲁最重要旅游景点印加古城马丘比丘（Machu Picchu）今天宣布关闭，当局官员表示，当地民众不满火车运输服务而发起抗争，基于安全考量决定暂停开放。

秘鲁库斯科市（Cusco）文化局发布声明指出：「由于马丘比丘地区宣布罢工，且为了维护游客安全，马丘比丘古城将从12月14日起关闭，直到情势稳定。」库斯科市是距离马丘比丘最近的城市。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让这座古城关闭了将近8个月，而就在重启观光仅6周后，有关单位却宣布这项令人意外的措施。

暂停开放预计将延续至马丘比丘镇和奥扬泰坦博镇（Ollantaytambo）居民发动的抗争落幕，他们不满提供当地火车运输服务的铁路公司。

两个城镇的民众要求，往返库斯科市与马丘比丘之间的火车班次要更频繁且票价更便宜。火车是观光客造访这座古城的唯一交通工具，当地居民也广泛搭乘。往返库斯科市与马丘比丘的路线由印加铁路（Inca Rail）与秘鲁铁路（Peru Rail）两间公司营运。

从9日展开的和平抗争在周末升温为抗议群众占领铁道，并引发警民冲突，示威群众甚至扬言占据古城。

马丘比丘在克丘亚语（Quechua）的意思是「古老的山」，它是印加帝国最不朽的传奇。在西班牙人16世纪征服此地之前，印加帝国统治南美洲西部大片土地长达100年。

印加聚落废墟被遗弃在荒烟蔓草中，直到1911年由美国探险家宾汉（Hiram Bingham）发现。马丘比丘在1983年被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP