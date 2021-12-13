打击体育圈腐败 全球体育诚信联盟主席吁国际行动

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（法新社巴黎12日电） 全球体育诚信联盟主席佛拉第尼表示，制订国际化的全球性标准，是打击体育界腐败最有效方法。曾任欧洲联盟（EU）主管司法事务执行委员的他也提到，体育圈越来越受到黑帮觊觎。 64岁的佛拉第尼（Franco Frattini）是义大利人。他表示，组织犯罪对体育界很感兴趣，因为对他们来说，那是「很有赚头的一块」。 全球体育诚信联盟（Sport Integrity Global Alliance，SIGA）9日在国际反贪日（International Anti-Corruption Day）当天举办一场特别会议，讨论如何带领全球打击贪腐。