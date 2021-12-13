打击体育圈腐败 全球体育诚信联盟主席吁国际行动
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（法新社巴黎12日电） 全球体育诚信联盟主席佛拉第尼表示，制订国际化的全球性标准，是打击体育界腐败最有效方法。曾任欧洲联盟（EU）主管司法事务执行委员的他也提到，体育圈越来越受到黑帮觊觎。 64岁的佛拉第尼（Franco Frattini）是义大利人。他表示，组织犯罪对体育界很感兴趣，因为对他们来说，那是「很有赚头的一块」。 全球体育诚信联盟（Sport Integrity Global Alliance，SIGA）9日在国际反贪日（International Anti-Corruption Day）当天举办一场特别会议，讨论如何带领全球打击贪腐。
佛拉第尼在会中表示，若要成功「消灭」这个问题，有必要结合执法单位、公私部门和处理体育事务的公共机构共同合作。 身为义大利重要法官的佛拉第尼说：「在某些情况下，犯罪组织会想把手伸进体育圈，例如买下一支小规模的足球队，目的可能只是为了将他们的经历洗白。」 「他们这么做，也是为了能让自身黑帮的本业维持下去，或者想与体育团体和运动队伍搭上关系，只是为了洗钱。」 曾当过义大利外交部长的佛拉第尼补充道：「体育圈内洗钱和充斥脏钱，是一种国际现象，也是国际贪腐。」 电竞诚信委员会（eSports Integrity Commission，ESIC）主席史密斯（Ian Smith）同样支持成立单一的监管机构。他指出，体育诚信面临2大威胁，其中之一是对运动赛事下注。 史密斯曾担任职业板球员协会（Professional Cricketers' Association）法律顾问超过10年。他说：「这2个主要威胁，分别是缺乏对全球运动博奕的监管，和对加密货币的了解不够」。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）
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