打疫苗让你更有魅力 英交友App推疫苗接种徽章

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（法新社伦敦7日电） 在英国将COVID-19疫苗接种对象扩及年轻成人之际，热门约会交友应用程式（App）今天发起一项活动，鼓励英国用户在个人档案注明自己「已打过疫苗」。

卫生部表示，包括Tinder、Bumble和Hinge等约会交友App都与政府合作，为自称接种过2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的用户提供特殊贴图、徽章和奖励。

英国卫生部长韩考克（Matt Hancock）昨天证实，英国疫苗施打对象本周将扩及30岁以下的年轻族群。

负责疫苗接种部署的官员查哈威（Nadhim Zahawi）说「很高兴与约会交友App合作，以提升全国疫苗接种率」。

美国在上个月也曾有类似倡议，与Tinder、OKCupid和Plenty of Fish等约会交友App合作。

在英国，约会交友App用户可以在个人档案注明自己对疫苗接种的支持，以换取免费赠送的积分或向其他自称已施打疫苗者提供程式内的奖励。

Plenty of Fish用户可以贴出写有「我已打疫苗」的徽章，OkCupid用户也可注明自己「打过疫苗了」。

这些App也为英国政府的「每一剂疫苗接种都为我们带来希望」活动打广告。卫生部甚至表示，告诉有机会约会的对象自己打过疫苗，可增加约会成功机会。

不过，目前无法验证秀出徽章的人是否都真有接种疫苗。

卫生部引用市调公司「舆观」（YouGov）5月访问近5000人的调查结果指出，有28%的成年人拒绝与没打疫苗者约会，31%受访者不打算与没打疫苗者约会。

截至目前， 英国境内已有超过4000万人接种了第一剂疫苗，完整接种两剂疫苗者也有2700多万人。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP