打破协商僵局 美韩敲定驻防军费分摊协议

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（法新社华盛顿7日电） 美韩两国官员今天表示，双边已针对最新防卫费分担达成原则性协议，化解长久以来的争议，减缓两盟国双边关系的刺激，且首尔方面将依约增加分担金额。

美国国务院发言人说，这项协议反映拜登政府「致力重振、更新美国在全球的民主联盟关系，以促进共同的安全与繁荣」。

为期6年的「特别措施协定」（Special Measures Agreement）将取代2019年底到期的旧协议。

国务院发言人说，新协议包括「经谈判、有意义增加地主国支援金额」，但未提供进一步细节；她还说，根据旧协议，首尔支应的费用有9成以上回到韩国的经济活动。

目前有大约2万8500名美军驻扎在韩国。

美韩防卫费分担谈判在美国前川普政府陷入僵局。目前韩国每年拨款约9.2亿美元，当时提议增加13%，来到每年10亿美元，但遭到川普拒绝，要求必须增至50亿美元。

新协议仍须获得韩国立法机关批准。韩国外交部在声明中证实双方原则上达成协议，但未提供具体细节。

「在完成内部通报程序后，双方将做出公开宣布并举行暂时性的签署仪式。政府决心要迅速签署协议，化解超过1年的真空状态，为强化同盟关系做出一己之力。」

韩方首席代表郑恩甫（Jeong Eun-bo）4日告诉记者，韩国正设法消除剩余的分歧，以期就防卫费分担议题与华府达成协议。

旧协议到期后，约4000名为美军工作的韩国人被迫休无薪假，促使两国积极达成临时协议，以让他们重返工作岗位。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP