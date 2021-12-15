打破长达176年的男性垄断 纽约市迎接首位女性警察局长

（法新社纽约市15日电） 美媒昨天报导，在纽约市民对执法单位的信心荡然无存之际，候任市长亚当斯任命了有史以来第一位女性警察局长修耶尔，负责领导全美最大警察单位。

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修耶尔（Keechant Sewell）也是至今第3位出任这项职务的非裔人士。由于纽约市警局成立176年以来，多次遭到员警暴力、种族歧视和贪污腐败等指控，她必须恢复民众对市警局的信任。

曾任警官的民主党籍市长当选人亚当斯（Eric Adams）在明年1月1日正式上任两周前宣布这项重大的人事案，而安全是他主要的竞选诉求之一。

亚当斯告诉纽约邮报（The New York Post）：「修耶尔是位经过考验的打击犯罪斗士，拥有足够的经验和情商，能实现纽约市民所需的安全与应得的正义。」

现年49岁的修耶尔目前担任纽约市东侧纳索郡（Nassau County）总警探。在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情伴随着犯罪激增的情况下，她将率领近3.6万名员警，肩负起纽约市维安的艰钜任务。

修耶尔表示，自己上任后，「绝对会专注应对暴力犯罪，这是我们的第一优先要务。」

© 2021 AFP