打破音障第一人 美国空军传奇人物叶格逝世

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（法新社华盛顿7日电） 美国空军退役准将叶格（Chuck Yeager）的妻子今天表示，叶格在美东时间晚上近9时与世长辞，享耆寿97岁。

叶格是突破音障的第一人，是20世纪人类航空史上最重要的传奇人物之一。

叶格的妻子维多利亚（Victoria Yeager）用丈夫的帐号推文说：「我要告诉大家一个令人悲痛万分的消息，我一生的挚爱叶格将军已在美东时间近晚上9时撒手人寰。」

「不可思议的一生，美国最伟大的飞行员，他遗留下来的力量、冒险和爱国精神将流芳百世。」

维多利亚并未详述丈夫的死因。

美国二战战斗机飞行员叶格1947年驾驶贝尔（Bell）X-1试验机打破音障，为美国太空计画铺平道路。

叶格2007年接受法新社访问时说：「这为太空、星际大战和卫星敞开大门。」

1983好莱坞卖座电影「太空先锋」（The RightStuff）描述的就是叶格如何打破音障飞行，除了记录首批太空人背后的艰辛，更向他们的伟大成就致敬。

叶格1923年2月13日出生在西维吉尼亚州的小镇麦拉（Myra），从小跟着父亲一起修理敞篷小货车。他1941年9月加入美国陆军航空团（Army Air Corps）后先担任机械工，后来接受飞行员培训。

叶格大部分的职业生涯都是担任军事指挥官，在1950和1960年代指挥美国战斗机中队，1975年从美国空军（US Air Force）退役。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP