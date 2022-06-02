打输诽谤案官司 安柏赫德失望：一大挫败

（法新社费法克斯1日电） 美国影星强尼戴普（Johnny Depp）打赢与前妻安柏赫德的诽谤官司，安柏赫德（Amber Heard）今天失望表示，这样的判决是一大挫败。

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经过3天审议，由5男2女组成的陪审团一致认为安柏赫德应为针对强尼戴普的全部3件诽谤罪负责，须支付强尼戴普1000万美元的补偿性赔偿及500万美元的惩罚性赔偿。

不过，维吉尼亚州法律设有惩罚性赔偿上限35万美元的限制，因此强尼戴普实际应获赔偿1035万美元。

安柏赫德只赢得她对强尼戴普提出3项反诉中的一项，强尼戴普须支付她200万美元的补偿性赔偿。

美国维吉尼亚州费法克斯郡巡回法院（Fairfax County Circuit Court）宣读判决时，36岁的安柏赫德脸色阴沉，目光朝下，冷漠地聆听。

安柏赫德透过声明表示：「我今天感到的失望无法言喻。我心碎了，堆积如山的证据仍然抵挡不了我前夫不对称的权力、势力及影响力。」

她说：「我更失望的是，这样的判决对其他女性来说意味着什么。这是一大挫败。这让时间倒退，回到女性勇于发声可能公开遭到羞辱的时期，也重挫了应认真看待女性所受暴力的观念。」

© 2022 AFP