打过疫苗仍染疫酿网路不实讯息 专家提建言

(法新社华盛顿7日电) 部分知名公众人物明明打过疫苗却仍染疫,网路上因此涌现疫苗无效说的不实讯息,专家忧心,纷纷为此提出建言。

加拿大英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)公共卫生研究人员葛雷森(Devon Greyson)指出,解决由突破性病例而生的不实讯息问题日益重要,因为随着接种疫苗的人愈多,已接种疫苗人口中的突破性病例自然随之增加,包括重症在内。

葛雷森说:「接种疫苗是一项了不起的技术,但它并非魔法力场。」

美国卫生当局表示,所谓的「突破性病例」原本就在预期之中,且不代表疫苗就没有用,但有人主张疫苗没用,不但会破坏信任,还会延缓接种工作,而在美国年幼孩童开始符合接种资格后,推动疫苗接种的工作仍相当重要。

纽约州立大学水牛城分校(University at Buffalo, the State University of New York)研究卫生及科学不实资讯的教授奥非尔(Yotam Ophir)表示,负责沟通的卫生人员需要就疫苗好处和其极限,更妥善地设定公众对疫苗实际面的期望。

他指出,另一个问题是,「人类倾向对生动的案例给予大量关注。我们其实不知道怎么用数字和数据来思考,我们通常以故事和好的叙事来思考」。

奥非尔说,新闻没报导出来的,是「所有已接种疫苗且仍维持健康的人」。(译者:李佩珊/核稿:严思祺)

