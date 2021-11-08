打过疫苗仍染疫酿网路不实讯息 专家提建言

（法新社华盛顿7日电） 部分知名公众人物明明打过疫苗却仍染疫，网路上因此涌现疫苗无效说的不实讯息，专家忧心，纷纷为此提出建言。

广告 继续浏览后续

加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）公共卫生研究人员葛雷森（Devon Greyson）指出，解决由突破性病例而生的不实讯息问题日益重要，因为随着接种疫苗的人愈多，已接种疫苗人口中的突破性病例自然随之增加，包括重症在内。

葛雷森说：「接种疫苗是一项了不起的技术，但它并非魔法力场。」

美国卫生当局表示，所谓的「突破性病例」原本就在预期之中，且不代表疫苗就没有用，但有人主张疫苗没用，不但会破坏信任，还会延缓接种工作，而在美国年幼孩童开始符合接种资格后，推动疫苗接种的工作仍相当重要。

纽约州立大学水牛城分校（University at Buffalo, the State University of New York）研究卫生及科学不实资讯的教授奥非尔（Yotam Ophir）表示，负责沟通的卫生人员需要就疫苗好处和其极限，更妥善地设定公众对疫苗实际面的期望。

他指出，另一个问题是，「人类倾向对生动的案例给予大量关注。我们其实不知道怎么用数字和数据来思考，我们通常以故事和好的叙事来思考」。

奥非尔说，新闻没报导出来的，是「所有已接种疫苗且仍维持健康的人」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP