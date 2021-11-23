打COVID追加剂 法国防疫顾问：应扩及所有成人

（法新社巴黎22日电） 法国两个防疫顾问小组已向政府提出建议，应开放所有接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的成年人施打追加剂。

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法国目前提供施打追加剂的对象，仅包括65岁以上长者、对病毒抵抗力较弱的慢性病患者和卫生医疗人员。自12月1日起，施打对象将扩及至50岁以上民众。

根据今天发布的公告，免疫学家费雪（Alain Fischer）领导的疫苗战略指导委员会（Vaccine Strategy Orientation Council，COSV）建议开放所有人施打追加剂，「以恢复疫苗效力水准，让我们能控制疫情。」

法国政府COVID-19首席防疫医疗顾问、传染病专家戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）领导的科学委员会今天也在另一项公告中，支持费雪的建议。

与此同时，荷兰和比利时等欧洲国家民众因不满防疫管制上街示威，与警方爆发冲突；加勒比海法国属地瓜德罗普（Guadeloupe）则连续发生反COVID-19防疫措施的暴动与劫掠事件，各国政府正极力平息民怨。

法国与其他欧洲国家一样，正苦苦对抗新一波疫情。总统马克宏（Emmanuel Macron）上周表示，倘若政府最终批准向所有接种过疫苗的成年人施打追加剂，「别感到意外」，「逻辑上来说，那是下一步」。

马克宏本月稍早宣布，自12月中旬起，65岁以上民众若想继续持健康通行证进入酒吧、餐厅、电影院和其他公共场所，就必须施打第3剂疫苗。

法国祭出健康通行证措施，是为了避免新一波疫情爆发，然而却未能将单日新增病例数控制住。法国昨天通报新增近2万例确诊，一个月翻了近4倍。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP