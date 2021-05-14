托瑞斯打了疫苗仍二度染疫 洋基1比9败给光芒

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（法新社佛州圣彼得堡13日电） MLB洋基的托瑞斯去年染疫，康复后也再打了疫苗，却仍传确诊，这是他第2次染上2019冠状病毒疾病。今天洋基1比9败给光芒。

美国职棒大联盟MLB纽约洋基此役1比9遭坦帕湾光芒击败，且赛前洋基还传出球员染疫消息。

洋基的球员、教练4月7日起陆续开始接种娇生（Johnson & Johnson）单剂型疫苗，4月底跨越85%的接种门槛。

但本月11日先传出多名教练打了疫苗后，2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果仍呈现阳性反应，今天更是传出去年曾染疫、这次也打了疫苗的托瑞斯（Gleyber Torres）二度确诊的消息。

此役，光芒在1局下半就靠迪亚兹（Yandy Diaz）带有两分打点的安打先驰得点；梅多斯3下的两分炮，让光芒4比0持续领先；6下阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）挥出3分炮，光芒将领先扩大成7比0；梅多斯8下再补上两分打点安打，让光芒9比0领先。

洋基只在9上临去秋波拿下1分，最终让光芒8分之差留下胜利。

希尔今天用他本季最多的104球投6.2局，送出9次三振、3个保送，只被击出3支安打无失分，在球队赢球的情况下，拿下个人本季第2胜。他连续无失分的局数，也累积到17.2局。

光芒指定打击梅多斯（Austin Meadows）今天有5打数3安打的表现，其中还包括一发两分炮，一共打进4 分打点。

© 2021 AFP