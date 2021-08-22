执委会主席范德赖恩吁欧盟会员国 接纳阿富汗难民

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（法新社马德里21日电） 欧盟执委会主席范德赖恩今天呼吁欧盟会员国，接纳来自喀布尔的阿富汗难民，并承诺欧盟将会提供金融支援。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）走访西班牙东北部一座军事基地后表示：「对于无法返回或待在家中的那些人，我们必须提供替代选项。」那座军事基地将充当接待中心，接待来自喀布尔的先前为欧盟工作的阿富汗人。

范德赖恩又说：「这意味，首先我们必须为需要我们保护的那些人，提供由我们筹划的合法且安全的全球性途径。」

她表示，所有曾在阿富汗派驻代表团的欧盟会员国，必须草拟适当配额，让那些有需要者能获得保护。

「欧盟执委会已准备好研究必要预算手段，支援将会采取行动并协助重新安置难民的欧盟会员国。」

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）、欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）以及西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）也前往位于托雷洪-德阿尔多斯（Torrejoin de Ardoz）的那座基地视察。

桑杰士表示，可收容800人的这个中心，将用来接待抵达的阿富汗人及其家属，他们其后将被安顿至欧盟各国。

桑杰士又说，一些国家已同意接纳前欧盟雇员，包括丹麦和若干波罗的海国家，但未详细说明。

© 2021 AFP