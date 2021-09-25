执政党选情告急 梅克尔喊出投稳定一票

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（法新社慕尼黑24日电） 德国联邦议院（Bundestag）将在9月26日大选，即将卸任的总理梅克尔今天呼吁民众，基于德国稳定，应把票投给她的党内接棒者拉谢特（Armin Laschet）。

由瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）带领的数十万气候环保人士走上德国大街小巷，要求改变和更多环保，让即将卸任的梅克尔坦承全球暖化是一大挑战。

但她表示，最好的保护措施「不是靠禁令和命令」，而是透过技术进步，她同时也提醒选民，由谁领导欧洲龙头的德国相当重要。

梅克尔疾呼年长选民：「为维持德国稳定，拉谢特必须成为总理，基民/基社联盟（CDU/CSU）必须成为最强大的力量。」

60岁的基民/基社联盟总理候选人拉谢特，民调支持度一直落后社民党（SPD）的萧兹（Olaf Scholz）。

选前最终民调显示，萧兹的社民党支持度为25%，拉谢特的保守派基民/基社联盟22%，差距已在误差范围内，使得这次德国选情成为近年来最不可预测的大选之一。

德国绿党民调现排名第3，很有可能成为德国下届联合政府的一员。

社民党目前以少数党之姿与基民/基社联盟组阁，现任副总理兼财长的萧兹也大力催票，表示在梅克尔执政16年后，现在是「德国该有崭新开始」的时刻。

他说：「我们需要改变，要一个由社民党领导的政府。」（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP