执行喀布尔撤离任务 飞行员面临艰难挑战

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 进场过程充满危险、地面情况混乱，却仍需要精准安排与掌握时机，而乘客都累翻了且神经紧绷。对于驾驶从阿富汗首都喀布尔撤离班机的飞行员而言，这些起降经验迥然不同。

飞行员必须应付位于高海拔、群山环绕的复杂机场地形，以及军机与撤离班机来来往往的繁忙空中交通，并仰赖空中防撞系统（Traffic Collision AvoidanceSystem）防止发生意外。

随着西方国家准备结束这场第二次世界大战以来最复杂撤离行动，多位飞行员与法新社分享他们在阿富汗陷入混乱此刻，起降喀布尔机场执行任务的经验。

美军在喀布尔机场部署5800名人员，根据法国A400M军方运输机机长史蒂芬，美军「负责执行所有空中、地面、塔台和进场管控」。

不愿透露姓氏的史蒂芬在位于阿拉伯联合大公国的法国基地告诉法新社：「像这种飞机，我们非常仰赖我们的系统，但最终降落时却靠目视。」

他说：「事实上，系统帮助很多，让我们能专注在外头环境，监看威胁。」他补充说明，所谓威胁指的是飞弹攻击。

他表示，机场有来自各国的飞机，如果没有妥善安排，不可能办到。飞行员必须「完全」遵守时间安排，「降落和起飞仅间隔半小时」，地面上有一大堆飞机，但一切「井井有条」。

喀布尔在8月15日落入塔利班掌控，速度之快超出国际社会预期，促使成千上万民众涌向机场，那是唯一搭机离境途径。

巴基斯坦国际航空（PIA）飞行员巴莱尼（MaqsoudBarajni）说，那天早上当他驾驶客机降落在喀布尔机场时，一切似乎如常。

当在停机坪等待返航时，他说，「我注意到外头一片混乱，情况不正常，有越来越多人冲进机场，可以听到枪声」。

巴莱尼开始准备起飞，但被塔台告知客运航班暂停，他没有获得起飞授权。他接着做出飞行生涯中最重大决定。

他说：「我和副机长讨论，决定即使没获授权也要起飞。情况不对劲。观察1小时候，我终于起飞。能见度很好，我能够避开那些军机。」

他说：「我们要是再晚几分钟，就走不了了。我们是当天的最后一架商用班机。」

© 2021 AFP