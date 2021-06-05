扭转前朝修法 拜登政府将恢复重要保育法规

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（法新社4日电） 美国总统拜登政府今天宣布，将恢复「濒临灭绝物种保护法」对受威胁物种的保护措施。这项对拯救灰狼和美国国鸟白头海�m等动物有功的重要保育法规，在前总统川普时期遭修改。

保育团体对此举表示欢迎，但对于要花多久时间才能逆转前朝政策感到担忧。

美国鱼类暨野生动物管理局（The US Fish and Wildlife Service）副局长威廉斯(Martha Williams)表示：「美国鱼类暨野生动物管理局致力于与各联邦机构、传统部落、州政府与业界伙伴合作，不仅共同保护和复育美国濒临灭绝的野生动物，更确保像濒临灭绝物种保护法（Endangered Species Act）等基础法案，有助我们迎接21世纪的挑战。」

行政部门并没有权力改变国会法案，但前总统川普（Donald Trump）政府对动植物的保护法规作了关键性的调整，包括删除了受威胁与濒危物种自动获得同等保护的法规，以及在决定野生动物是否纳入濒危名单时，把对经济冲击的资讯纳入。

美国鱼类暨野生动物管理局现在提案撤销川普时期的修法，并表示将在未来数月提出新规。

非营利环境法律组织「地球正义」（Earthjustice ）表示：「我们感谢拜登（Joe Biden）政府采取行动，扭转川普时代法规来保护濒危的物种，但时间紧迫，每一天的流逝，都是将濒危物种及其栖息地置于危险的另一天。」

© 2021 AFP