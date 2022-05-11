扮外送员逃出俄国 暴动小猫：过程如谍报小说

（法新社立陶宛首都维尔纽斯10日电） 俄罗斯庞克乐团「暴动小猫」团长艾廖希娜因批评总统蒲亭而多次出入监狱、遭居家软禁，4月时假扮成餐点外送员逃出莫斯科，并在友人协助下离开俄国。

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「纽约时报」报导，暴动小猫（Pussy Riot）第一次引起俄罗斯官方和全世界的关注，是她们2012年在莫斯科基督救世主主教座堂（Christ the Savior Cathedral）举行了一场反总统蒲亭（Vladimir Putin）的表演。

那场表演让团长艾廖希娜（Maria V. Alyokhina）遭处2年徒刑，2013年12月初出狱后，与另一名暴动小猫成员创立俄国独立媒体Mediazona。尽管去年夏天以来6度入狱，每次服刑15天，33岁的她仍下定决心要力抗蒲亭的镇压体制。

而在暴动小猫那场在主教座堂的反蒲亭演出整整10年后，蒲亭发表演说，为日后入侵乌克兰铺路。艾廖希娜说，俄国挥军侵乌改变了一切，不只改变了她，而是改变她的国家。

「我不认为俄罗斯有权继续存在下去。」

今年4月，蒲亭升高扫荡力道，扼杀所有针对他对乌克兰开战的批评，艾廖希娜相当于居家软禁的处境也被宣布改为流放21天。她进而决定是离开俄国的时候了，起码暂时如此。

她当时借住在朋友家，为甩掉在外盯哨的警察，她伪装成餐点外送员还故意把手机留下，一来诱骗对方，二来避免被人追踪。

一个朋友开车送她到白俄罗斯边境，而她又费了一星期的功夫，才成功跨入立陶宛。

她在白俄与立陶宛边境时虽有立陶宛签证，但由于她被俄罗斯列入「通缉」名单，护照早被没收，只能拿俄罗斯身分证作为身分依据。

第1次试图跨境时，她被白俄海关扣住6小时，最后打发回去；第2次尝试时，海关直接打回票。

但第3次她成功了，这要多亏境外的友人帮她找到通往自由的道路。其中一人是冰岛艺人拉格纳凯尔丹森（Ragnar Kjartansson），他说服一个欧洲国家核发旅游文件给艾廖希娜，让她有了等同欧洲联盟公民的地位。这个欧洲国家的官员要求纽时不要透露该国国名。

这份旅游文件被偷带进白俄罗斯，交到艾廖希娜手上。艾廖希娜在白俄期间避开所有需要出示身分证明的场所，包括旅馆，免得被追兵找上。

艾廖希娜最后就是拿着这份文件，搭上巴士前往立陶宛。她笑着说，白俄海关以为她是「欧洲人」而非俄国人时，对待她的态度好多了。

她说：「这一周发生很多神奇的事，听起来与谍报小说无异。」

她说，她希望有朝一日能回到俄罗斯。她说：「当心是自由的，人在哪里都不重要。」

© 2022 AFP