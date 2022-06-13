批评侵乌遭革职 俄大学讲师为保教职奋战

（法新社俄罗斯伏尔加格勒13日电） 俄罗斯南部伏尔加格勒��一间朴素公寓的卧房里，前大学讲师梅里尼钦科已经收拾好两袋行囊，一个是为了一旦他得入狱、另一个是为了逃命而作准备。

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49岁的梅里尼钦科（Roman Melnichenko）说：「我必须随时准备就绪。」

直到4月因为发声反对俄罗斯在乌克兰的军事行动而遭到开除为止，他已经在苏联时期叫做史达林格勒（Stalingrad）的伏尔加格勒（Volgograd）教法律25年。

梅里尼钦科正在打官司，向法院争取任教权。他遭控散播有关这场冲突的「不实讯息」后，还面临其他法律问题。

当局打压言论自由，俄罗斯的教师这几年来压力日增，其中许多人因为批评政府或是挑战俄罗斯日益高涨的保守主义，遭控「不道德行为」而被解雇。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2月下旬出兵乌克兰后，上述情况进一步加剧。梅里尼钦科对此也提出看法。

原本是伏尔加格勒国立大学（Volgograd State University）高级讲师的梅里尼钦科说：「学术精英有力量可以让统治精英失去权力基础，这就是为何大学遭到如此严厉打压的原因。」

梅里尼钦科分享了谴责莫斯科侵略乌克兰的社媒发文后，尽管在校方要求删文后同意照办，仍因「不道德行为」而遭到解职。

他还被警方拘禁在大学里，遭控散播「不实讯息」，这是诸多新禁令其中之一，许多俄罗斯人都因为对乌克兰出兵作出批评而触法。

© 2022 AFP