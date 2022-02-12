批评分不精准 日本金牌得主平野步梦吁改善裁判水准

（法新社张家口市12日电） 北京冬奥男子半管赛新科金牌得主平野步梦表示，选手们「全力以赴」，但评分不「精准」，并呼吁改善裁判水准。

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雷鬼头造型的日本选手平野步梦，昨天击败本届奥运落幕就要退休的美国传奇名将怀特（Shaun White）及其他参赛者，在男子半管赛项目封王，不过他可是从落后最后才逆转胜。

平野步梦表示，他「愤怒」而且「不解」，为何他第2轮震惊全场的表现没有获得拔得头筹的排名，并且在今天疾呼大刀阔斧改革评判体制。

这位现年23岁的金牌得主说：「我们需要完善的标准，并且我认为我们应仔细审视，裁判们到底在看什么。对于选手而言，大家都全力以赴，都豁出去了，因此以参赛者的立场而论，我认为有必要采取若干措施，解决有关于裁判的问题。」

他要求建置「更健全的体制」，并说他认为评判标准「莫衷一是」。

他说，半管赛的自由感是「吸引人的原因」，但这项比赛需要更严谨的架构。

他说：「令人惊叹、如何能感动观众的表现，也非常重要。不过在奥运赛事，就幅度与抓地力而论，我们需要精准测量和精准估算与给分。」

这是平野步梦第3度挑战冬季奥运，之前参加2014与2018年冬奥都是镀银。

平野步梦也曾参加去年东京夏季奥运的男子滑板公园赛，但未进决赛。

© 2022 AFP