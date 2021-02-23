批评岩隈久志等球员英文烂 MLB水手执行长为失言请辞

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（法新社洛杉矶22日电） MLB水手执行长马瑟尔日前一席谈话中，出现许多针对现役、退休球员的争议言论，包括批评前水手日籍投手岩隈久志等人英文差，他昨天出面道歉后，于今天宣布请辞，即刻生效。

马瑟尔（Kevin Mather）辞职的消息，是由美国职棒大联盟MLB西雅图水手球团主席史丹顿（John Stanton）所发布。史丹顿表示，在找到替代的人选前，他将会暂代马瑟尔遗留下来的执行长与总裁职务。

史丹顿说：「正如你们所有人，当我知道马瑟尔最近的言论时，我也感到极度的失望。他的言论并不恰当，也不代表球团对我们的球员、工作人员及球迷的看法。」

「说出这些话不该有任何藉口，我也不会试着去编造出一个藉口。」

马瑟尔2月5日在参与西雅图当地扶轮社（Rotary Club）的视讯会议时，发表了不适宜的谈话，随着影片曝光，他在昨天公开致歉。

在那个视讯电话中，马瑟尔批评前水手日籍投手岩隈久志的英文「糟透了」，并称潜力新秀罗德里格斯（Julio Rodriguez）「很吵，且英文不算很好」。

马瑟尔说：「我今天绝大部分时间都在接电话，并对我在最近一次线上活动中污辱到、伤害到，或因此对我感到失望的人致歉，我将致力更正我那些涉及人身攻击的错误言论，并将尽一切所能修补这个伤害。」

马瑟尔是在1996年进到水手球团的财务部门工作。

© 2021 AFP