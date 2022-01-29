批Spotify散播疫苗假讯息 琼妮密契尔下架音乐

（法新社洛杉矶28日电） 继加拿大老牌摇滚传奇歌手尼尔杨之后，加拿大民谣传奇琼妮密契尔也加入抵制Spotify行列，今天宣布基于Spotify散播有关疫苗的「谎言」，她的歌曲也将自这个音乐平台下架。

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尼尔杨（Neil Young）先前发表公开信表示，每集有1100万听众收听乔罗根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，他却「散布有关疫苗的假消息－可能导致他人死亡」，他不想和乔罗根一同出现在Spotify，因此要求Spotify将自己的音乐下架。

琼妮密契尔（Joni Mitchell）在个人官网宣布支持尼尔杨的作法，表示「我决定将我的所有音乐自Spotify下架。」

她指出，「不负责任的人在散播谎言，代价是民众的性命。在这个议题上，我和尼尔杨，以及全球科学及医学社群站在一起。」

琼妮密契尔的网站上也刊登一封医疗人员及其他科学家给Spotify的公开信，呼吁Spotify建立假讯息政策，阻止乔罗根再三传播疫情的不实讯息及阴谋论。

Spotify并未立即就此置评。

尼尔杨有成名曲Heart of Gold和Harvest Moon，他于这周告诉Spotify必须在他和乔罗根之间二选一，随后尼尔杨的歌曲从Spotify下架。

尼尔杨在官网发布公开信写道，「Spotify已经成为散布COVID-19（2019冠状病毒疾病）假讯息，对人命安全造成威胁的平台。为了钱贩售谎言。」

「我明白我不能继续支持Spotify对喜爱音乐大众，散布对人命安全造成威胁的不实讯息。」

尼尔杨在Spotify每个月有超过600万名听众，琼妮密契尔有370万名。

乔罗根与Spotify签署多年独家协议，据信总额高达1亿美元，他的追随者更是众多。但批评人士表示，他的Podcast是传播阴谋论和不实讯息的平台，尤其是COVID-19相关议题。

© 2022 AFP