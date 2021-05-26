找到川普犯罪证据？媒体：纽约州检方召集陪审团

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（法新社纽约25日电） 美国媒体今天报导，纽约州检方已召集陪审团，预料将决定是否对前总统川普提出起诉。召集陪审团这个动作，可能代表检方已找到川普或他身边人的犯罪证据。

这是检方针对川普的最新举措。现年74岁的川普一月卸任后，现在可能成为美国首位遭刑事控告的前总统。

「华盛顿邮报」引述两名熟悉此案的不具名人士报导，最近组成的陪审团一周将开会3天，为期6个月，除了此案，也将讨论多起与川普无关的案件。

华邮表示，召集陪审团的举动，显示曼哈顿地方检察官范斯（Cyrus Vance）或已找到犯罪证据，若不是川普本人的犯罪证据，就是他身边人的犯罪证据。

法新社记者连络上范斯的发言人，但发言人不愿发表看法。

在美国，检方通常会将重要案件交由公民组成的陪审团，让他们闭门审理。陪审团听取证据后，可要求检方提出更多文件，再决定是否提出刑事控告。

范斯与同为民主党籍的纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）正在调查川普的商业交易，包括川普集团（Trump Organization）是否逃漏税，或涉及保险诈欺、银行诈欺情事。川普否认不法，并称「这些调查是我国史上最大的政治猎巫的延续。」

© 2021 AFP