承认乌克兰境内两国独立 俄罗斯宣布进一步建交

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯今天表示，该国已和乌克兰境内亲俄分离主义分子控制的顿内茨克、卢甘斯克两个独立共和国建立外交关系。

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俄国外交部说：「俄罗斯与顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）建立外交关系的协议，已于今日（2月22日）起草完毕。」

俄国外交部在声明中表示，外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）已向顿内茨克、卢甘斯克外长拍发贺电。

声明还说：「俄罗斯的目标是全面发展与顿内茨克、卢甘斯克合作关系，包括透过外交单位促进我们3国国民利益，同时强化和平、地区稳定和安全。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早要求国会上议院联邦院（Federation Council）批准对外用兵，以支持乌克兰分离主义人士，上议院随即表决通过，为蒲亭在面临全球强烈反对下，仍派兵前往乌克兰敞开大门。

俄国上议院议员一致通过这项动议，允许蒲亭在顿内茨克和卢甘斯克部署「维和部队」，而这些所谓的维和部队可能挺进乌克兰其他地区。

© 2022 AFP