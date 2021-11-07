承诺与行动间鸿沟甚巨 气候峰会有如两个世界

（法新社格拉斯哥7日电） 联合国气候峰会第一周聚焦终结森林砍伐、逐步淘汰煤炭和动员数兆美元绿色资金等诉求，但观察人士指出，东道主英国的宣言与必须达到的减排目标之间，存在很大鸿沟。

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气候与能源智库「非洲电力变革」（Power Shift Africa）主任艾道（Mohamed Adow）告诉法新社，在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）登场的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）有如「两个世界」。

艾道说：「一个是英国政府发布的新闻稿世界，宣布例如『终结煤炭』的一系列倡议，意味一切都很好，我们几乎破解了气候危机。另一现实是在这公关泡泡以外，残酷真相之中的气候协议。」

主办峰会的英国正在推动明定限制升温摄氏1.5度为目标，以及逐步淘汰污染燃料和内燃机汽车、提供资金助世界脱碳和保护森林。

一名COP26发言人指出，峰会上展现出「气候行动的真正动能」，但专家表示，一些人所谓的「夸大其词、换汤不换药誓言」与减少化石燃料排放的真正进展之间，实际上有着明显的脱节情况。

COP26大会主席夏玛（Alok Sharma）3日宣布，190国同意逐步淘汰燃煤发电，但其中仅包含77个新签署国；根据气候智库Ember数据，法新社取得的新承诺者名单中，有10国的能源结构完全不含煤炭。

英国1日表示，占全球雨林约85%的国家已签署「史无前例」协议，承诺在2030年终结森林砍伐。

法新社指出，原本就有40国和超过150个组织在2014年签署「纽约森林宣言」（New York Declaration of Forests），也允诺要在2030年前停止砍伐。今年对此宣言进展的评估发现，32个最大的森林国家中，仅印度将诺言转化为具体行动。

世界自然基金会（WWF）的「全球森林实践」（Global Forest Practice）负责人佛莱明（Damian Fleming）说，COP26对停止砍伐森林的诺言「在规模上史无前例，在雄心上却不是如此」。他表示：「自从（纽约森林宣言）以来，又有面积比法国还大的森林被砍伐了。」

英国央行英格兰银行前总裁卡尼（Mark Carney）3日在会中表示，由450家银行、保险业者和退休基金组成的格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）拥有130兆美元资产，将协助各个国家在2050年前达成碳中和目标。

但观察人士说，基金投资者只需将一小部分资本分配给绿色项目，就可获得净零贷款方资格，他们投资化石燃料也不受限制，意味着130兆美元中，只有一小部分将实际用于绿色计画。

此外，国际能源总署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）说，若全面实施在COP26上宣布的承诺，升温幅度有望控制在摄氏1.8度。但他强调，这有赖「各国政府都将承诺化为明确而可靠的政策行动和策略」。

伦敦大学学院（University College London）全球变化科学教授路易斯（Simon Lewis）告诉法新社，澳洲和沙乌地阿拉伯等国家宣布了净零目标，却「没有实施目标的计画」。

来自全球即刻正义（Global Justice Now）的威里斯（Daniel Willis）表示，COP26「未能充分解决气候危机」。

他指出，这次峰会反而产出「夸大的财务报告」，重新编造支出承诺混充是新的，还有发出各国领导人仅凭誓言而未采取行动就能设法将升温限制在摄氏1.8度的奇怪声明。

© 2021 AFP