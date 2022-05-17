技术官僚出身 法女总理柏纳很不一样

（法新社巴黎16日电） 今天获法国总统马克宏（Emmanuel Macron）任命为总理的柏纳（Elisabeth Borne），是一位历练丰富的技术官僚，拥有马克宏的完全信任。 柏纳现年61岁、工程师出身，2020年起历任交通运输部、环境部与劳工部长，在马克宏第1任期就证明了她的忠心耿耿，以处理争议性运输与福利改革着称的柏纳，将是马克宏第2任寻求调高法定退休年龄的得力助手。

广告 继续浏览后续

马克宏在4月总统选举决选投票前承诺，第2任期施政重点会摆在处理气候危机，并将责成总理进行「生态规划」。他曾说希望由1位左派且具环保背景的女性出任总理，柏纳正符合多项条件。 而柏纳身为法国30多年来首位女性总理，也希望能比1990年代初期当不满1年就下台的法国首位女总理克瑞松（Edith Cresson）做出更大贡献。

柏纳担任劳工部长期间，正逢COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行，她赞成采取一系列措施来刺激年轻一代的就业。疫情高峰时期，她也常上电视提醒法国人居家上班，并大力捍卫政府的工作雇用保留计画。 个性远远称不上外向的柏纳，不会盖过马克宏的锋头，也是马克宏信得过的人。

一位不愿透露姓名的工会消息人士说，柏纳是真正的技术官僚；她服务过的部会据说则因她对同僚严厉，而以她的姓Borne为她取了个Borne out的昵称，这是在玩「精疲力竭」（burn out）的文字游戏。 根据4月间法国公众意见机构（Ifop）民调，45%受访者不知柏纳是何许人。外界对她的私生活鲜有了解，只知道这位法国史上第2位女总理出生于巴黎，毕业于知名学府「综合理工学院」（Ecole Polytechnique），父亲早逝，母亲收入微薄。

除此之外，大家还知道柏纳热爱数学。她曾说过，数字中「有些非常理性的东西，让人非常安心」。

© 2022 AFP