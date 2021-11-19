投打皆有史诗级表现 大谷翔平全票夺美联MVP

（法新社洛杉矶18日电） 今年有9胜、46轰、26盗成绩的大谷翔平，投、打、跑俱佳的他囊括全部30张第1名选票，毫无意外的夺得美联年度MVP。

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美国职棒大联盟MLB今天公布年度最有价值球员奖（MVP）得主，美联由洛杉矶天使的大谷翔平获奖，这让他成为继2001年的铃木一朗后，史上第2位获得这项大奖的日本球员；国家联盟MVP得主，则是生涯第2次获选，费城费城人的哈波（Bryce Harper）。

「二刀流」好手大谷翔平今年在投、打两方面都有亮眼表现，是他能击败多伦多蓝鸟的小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）与希米恩（Marcus Semien），夺下美联年度MVP的关键。

今年担任打者时，大谷翔平出赛155场，537个打数敲出138支安打，其中有46支全垒打、8支三垒安打、26支二垒安打，为球队夺得100分打点，有26次盗垒成功，打击率2成57。球季中，大谷翔平曾盘据全垒打王宝座好一阵子，最后46轰让他在全大联盟排名第2。

爆发力、速度兼具的大谷翔平，是大联盟史上第一位能在单一球季中，缴出「45支以上全垒打、25次以上盗垒成功、5支以上三垒安打」的球员。

大谷翔平本季23次站上投手丘都是先发，投130.1局送出156次三振、44个保送，被击出98支安打中有15支全垒打，丢掉48分中有46分自责分，战绩9胜2败，防御率3.18，是美联最好的先发投手之一。

即便天使本季胜率不到5成，但大谷翔平亮眼的表现，丝毫不影响他的竞争力。过去，他的队友楚劳特（Mike Trout）也曾3度赢得美联MVP。

© 2021 AFP