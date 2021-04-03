投票新法惹议 MLB明星赛不在亚特兰大举行

广告 继续浏览后续

（法新社亚特兰大2日电） 乔治亚州争议的投票新法，被认为会影响非裔美籍人士投票权，美国职棒大联盟MLB因此把预定在亚特兰大举办的明星赛，改到其他地点进行。

MLB明星赛原订7月13日在亚特兰大勇士主场进行，但在美国总统拜登呼吁MLB另寻他处举办明星赛后，MLB 隔天就做出这个决定。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在声明中说：「过去一周，我们和球团、已退休和现役的球员、球员工会、球员同盟（The Players Alliance）等单位认真谈过，以倾听他们的看法。我最后认为要展现我们这项运动的价值观，最好的方法就是将今年的明星赛和选秀会改到其他地方进行。」

曼佛瑞德说：「我们会对明星赛新的主办城市和相关细节做出决定，且将尽快公布。」

勇士表示，他们对原订在亚特兰大的明星赛要改到其他地方举办，感到「极度失望」。

勇士在声明中说：「这既不是我们所决定的，也不是我们建议这么做。对于球迷无法在我们的城市看到这项比赛，我们深感遗憾。勇士球团将继续强调公平投票机会的重要性，我们原本希望我们的城市能利用这次的活动作为促进相关议题讨论的平台。」

「很不幸地，乔治亚州的商家、员工和球迷成了这项决定的受害者。」

亚特兰大过去曾在1972年、2000年举办过明星赛。

这次引发争议的新法，是由乔治亚州州长坎普（Brian Kemp）签署。

新法对于不在籍投票和选票投递箱的使用做了若干改变，并要求选民提供额外的身分证明，对排队等候投票的选民提供水和食物，也将被视为违法。

批评这项新法的人士声称，种种限制会让非裔和其他少数族裔的人更难投票。

坎普在推特（Twitter）上批评MLB的决定，并说勇士也对此感到不满。

© 2021 AFP