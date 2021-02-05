投票系统商告福斯新闻 控假消息吓跑台湾客户

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（法新社纽约4日综合外电报导）选举科技公司Smartmatic今天对福斯新闻3位主持人与川普2名前律师提出诽谤告诉，求偿27亿美元（约新台币761.8亿元），理由是他们诬指公司在去年11月总统大选涉及舞弊。

美联社报导，Smartmatic执行长穆吉卡（Antonio Mugica）表示，这些不利公司的假讯息，早已导致一个国外银行终止公司帐号，也让潜在客户台湾不敢采用公司电子投票系统。

Smartmatic表示，多项客户合约岌岌可危，预计未来5年获利将大幅损失6.9亿美元，而且公司也预计必须增加470万美元预算以抵挡所谓网攻「突增」情况。

Smartmatic今天在纽约州法院提起告诉，指名被告包括媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）旗下福斯公司、福斯新闻频道（Fox News）以及3位主持人巴帝罗默（Maria Bartiromo）、鲁道柏（Lou Dobbs）和皮洛（Jeanine Pirro）。

此外，前总统川普律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）和鲍尔（Sidney Powell）也列被告。曾任川普竞选阵营律师的鲍尔先前声称投票机器有问题，将投给川普的票转成拜登（Joe Biden）的票。

法新社报导，诉状指出，民主党的拜登与贺锦丽（Kamala Harris）赢得2020年美国总统与副总统选举，「这场选举不是偷来的、未受操纵或修改过。这些是事实，可以检验证明，无可辩驳」。

Smartmatic在长达285页的诉状中表示，被告方「一直都知道这些事实」，但他们仍「决定告诉大家这场选举被偷走」，并「让Smartmatic成为他们故事中的坏人」。

诉状说，福斯新闻播放13则报导，陈述及暗示Smartmatic偷走选举，且选举结果有争议的6个州都是采用Smartmatic技术。

诉状指出，事实上，Smartmatic的投票技术与软体仅提供给加州洛杉矶郡使用，而且郡府官员还称赞这套系统的表现。

诉状对被告列出16项诽谤与妨害名誉指控，求偿27 亿美元的经济损失与惩罚性赔偿。

福斯新闻媒体否认相关指控并声明说：「福斯新闻媒体以深入报导和清晰意见，在每则报导中提供完整内容。我们以2020大选报导表现为荣，并将在法庭上力抗这起无法律依据的官司。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP