投资人乐观看待经济复苏 亚股普遍收红

（法新社香港12日电） 投资人对全球经济展望依旧抱持乐观，加上中国地产业巨擘恒大的财务危机暂时缓和，北京也传出正计划放宽地产业金融规定，亚洲股市今天收盘普遍上涨。

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美国股市昨天逆转前2日跌势收红，也促进今天亚股洋溢乐观气氛。

先前投资人担忧，美国10月物价涨势比预期强劲，恐迫使美国联邦准备理事会（Fed）提前减码大规模收购债券振兴措施及升息，引发美股走跌。

但分析师指出，如今交易商仍看好通货膨胀猛烈升温情况不会持久，认为随着供应链回复常态及就业人口增加，通膨涨势将逐步减弱，联准会也因此不太可能改变缓慢移除支援政策的计画。

此外，尽管物价劲扬且供应取得有难度，企业财报季表现仍优于预期。这带给交易商信心，相信经济复苏仍按部就班进行。

东京股市今天受到日圆贬值加持，收盘上扬1.1%。鉴于本周美国和中国公布的通货膨胀数据皆达到数十年来高点，美元汇价今天继续走扬。

香港股市受到科技类股涨势拉抬，收盘升高0.3%。中国电商业巨擘阿里巴巴和京东双双发布双11购物节销售额创新高，看似未受北京对科技业监管整顿影响。但阿里巴巴在香港股价今天收低近0.5%，京东则扬升5%多。

港股今天另个支撑来自恒大昨天传出在期限前履行一笔债券偿付，躲过债务违约，并在债台高筑情况下争取到更多喘息空间。恒大在香港股价应声大涨近10%。

上海、雪梨、首尔、台北、曼谷和马尼拉股市今天也收高。但新加坡、威灵顿和雅加达股市则收黑。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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