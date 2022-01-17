投资人乐观 亚洲股市普遍收涨

（法新社香港17日电） 亚洲股市今天普遍收涨，投资人在一周伊始大多乐观，但在美国联邦准备理事会（Fed）料将接连升息之际，不确性依然弥漫，同时数据显示，中国去年底经济成长走缓。

广告 继续浏览后续

快速蔓延的COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株疫情，虽持续对全球股市交易投下阴影，但市场焦点放在Fed打击飙升通膨的货币紧缩政策计画。

Fed官员上周接二连三发言，指出最快于3月升息的好处，但Fed主席鲍尔（Jerome Powell）也表示，他们将谨慎行事，确保不让美国的复苏脱轨。

尽管2022年初全球股市弥漫不确性，但新加坡银行（Bank of Singapore）分析师艾里李（Eli Lee，音译）仍对前景感到乐观。

他在评论中指出：「随着我们进入2022年，我们相信后疫情时期的牛市态势仍大致不变。纵观历史，牛市不会在升息周期开始时结束，全球经济成长和获利的正面趋势仍是驱动市场的基本动力。」

亚股今天普遍收涨，东京股市日经225指数上涨0.7%，收28333.52点，香港恒生指数下挫0.7%，收24218.03点，上海证券交易所综合指数扬升0.6%，收3541.67点。

此外，雪梨、新加坡、威灵顿、台北、孟买及曼谷股市都上扬，首尔、马尼拉及雅加达股市则下挫。

© 2022 AFP