投资人关注疫苗消息 亚股收涨

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（法新社香港1日电） 亚洲股市今天几乎全面反弹收高，因为投资人又在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗消息带动下买进，但疫情感染病例飙升之际，投资人也抱持谨慎态度。

分析师表示，数以百万计的民众可望在数周内开始接种疫苗，投资人看好押注全球经济明年会强劲复苏。

此外，最新出炉的数据显示，中国制造业活动触及10年高点，增添市场乐观气氛。

安盛投资公司（AXA Investment Managers）主管伊格（Chris Iggo）说：「随着时序迈入2021年，我非常有信心，投资组合应以股市将持续有好表现来布局。」

上海股市今天收高1.77%；港股恒生指数收涨0.86% ；日经指数收涨1.34%；首尔股市收高1.66%；台北股市收涨1.19%；雅加达股市收高2%；曼谷股市收涨0.89%。

澳洲股市收涨1.09%；纽西兰股市则小跌0.3%。

金融服务公司Axi的策略师殷尼斯（Stephen Innes ）说：「隧道的尽头闪着绿光，意味着投资人不要把目光放在当前的2019冠状病毒疾病疑虑，而是放眼未来，前景看来亮丽乐观。」

不过，殷尼斯也提醒：「没人能确定另一边的景象又是如何。」

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）警告：「国内外的2019冠状病毒疾病新增病例攀升令人忧心，恐在未来几个月带来挑战。」

鲍尔向联邦参议院银行委员会指出：「唯有民众确信重新从事各项活动是安全的，经济才有可能全面复苏。」

© 2020 AFP