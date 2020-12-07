投资人关注疫苗消息 亚股涨跌互见

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（法新社香港7日电） 亚洲股市继上周涨势后，今天表现不一，投资人关注本周几项重大事件，其中包括2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗开始施打、美国会新振兴方案进展，以及英欧贸易谈判持续紧张。

市场虽普遍预期2021年经济将强劲复苏，但全球感染病例飙升，加上美中关系目前紧张，持续对投资人心理造成影响。

由于感染病例飙升，政府被迫实施防疫封锁措施，造成美国4日公布的11月新增就业数据低于预期，升高美国国会议员通过振兴经济方案的乐观心理。

安保资本投资公司（AMP Capital Investors）首席经济师奥立佛（Shane Oliver）指出，疫苗预定开始施打「有助于股市把目光放在当前疫情以及疫情所造成经济冲击以外的地方。」

Axi Corp全球市场首席策略师殷尼斯（Stephen Innes）说，股价大多已经反映了疫苗的利多，未来股市涨势可能要看「疫苗接种和病例飙升速度谁快」，走势将有点像股市今年春天和夏天的变化。

香港股市收盘挫1.23%，上海股市收跌0.81%，尽管中国11月出口以近3年最快速度成长，投资人仍不为所动。

媒体披露美国总统川普卸任前，准备再对中国出手，华府考虑再制裁10多名参与取消香港民选反对派议员资格决策的香港和中国官员。这项报导也影响市场投资人心理。

日股日经指数收跌0.76%，新加坡股市收跌0.51%。首尔股市收涨0.51%，台北股市收高0.88%。澳洲股市收涨0.62%。

© 2020 AFP