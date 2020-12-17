投资人关注美刺激方案进展 亚股走势分歧

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（法新社香港17日电） 亚洲股市今天走势分歧，与此同时投资人关注美国刺激方案谈判进展和疫苗施打计画。

美国民主党和共和党国会议员就他们提出的纾困方案细节讨价还价，似乎已打破长达数个月的僵局之际，两党国会议员表示，他们对能够通过纾困方案，拯救陷入困境的美国经济充满希望。

规模约9000亿美元的纾困方案中，两项最具争议性的条件被移除后，共和党联邦参议院领袖麦康奈（Mitch McConnell）表示，领导人「在敲定有针对性的疫情纾困方案，出现重大进展，将能在参众两院透过两党多数支持通过」。

他还说，他们已经「同意我们在制定法律前都不会离开」。参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）说：「一切尚未成定局，但我们非常接近了。」

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师厄兰（Craig Erlam）说，听说这个周末可能会在国会山庄进行表决。

东京股市上涨0.18%，香港股市上扬0.82%，上海股市扬升1.13%，雪梨股市上扬1.16%，威灵顿股市扬升0.47%。

台北股市下跌0.32%，首尔股市小跌0.05%，新加坡股市下挫0.51%，雅加达股市小跌0.08%，马尼拉股市微跌0.02%。

© 2020 AFP