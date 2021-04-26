投资人关注联准会动向及企业财报 亚股有涨有跌

广告 继续浏览后续

（法新社香港26日电） 美股上周虽以强涨划下句点，但在投资人关注美国联邦准备理事会（Fed）本周决策会议及大型企业财报下，亚洲股市今天走势不一。

全球最大经济体美国持续强劲复苏之际，本周市场关注联准会（Fed）官员29日召开的货币政策会议及会后发表的声明。美国首季经济成长数据也将在29日发布。

今年稍早市场弥漫着担忧的氛围，忧心全球强劲复苏、疫苗施打与封城解除可能造成通货膨胀，迫使联准会比原定时间提前调高利率，不过被视为未来利率走向重要指标的公债殖利率，从近来的高点回稳，这些担忧也随之消退。

此外，投资人也密切关注大型企业如特斯拉（Tesla）、脸书（Facebook）与苹果（Apple）等公司财报。

麦德里全球顾问公司（Medley Global Advisors）全球宏观策略董事总经理艾门斯（Ben Emons）表示：「本周若能看到这些大公司的财报获利大幅成长，我想这对市场而言是正面利多。」

日股日经指数收涨0.36%，来到29126.63点，港股恒生指数终场跌0.43%，收28952.83点，上海综合股价指数挫0.95%，收3441.17点。

至于亚洲其他股市，威灵顿、首尔、台北、新加坡、马尼拉、曼谷等股市收涨，雪梨、雅加达等股市收跌。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP