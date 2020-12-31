投资人告别2020年 亚洲股市走势分歧

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（法新社香港31日电） 投资人在这痛苦一年即将结束之际心情为之振奋，因为另一支疫苗获得批准，加上英国国会最终通过脱欧后贸易协议，英镑兑美元今天延续涨势，亚股则涨跌互见。

全球经济因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情及其引发的封锁措施受到重创，但由于多国政府及央行为防止经济萧条而投入惊人的大量资金，股市今年仍普遍经历强健成长。

各国股市在今年首季跌到谷底，但自3月低谷后出现惊人涨势，部分股市创下新高，因为多国政府及央行承诺提供个人及企业超低利率、财务支持及现金挹注，消除了投资人的疑虑。

英国牛津大学（Oxford University）和药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研发的疫苗昨天成为最新一支获得当局批准的疫苗，为抗疫提供关键武器，因为这支疫苗可在正常冷藏条件下储存、运输和处理。

相较于竞争对手，牛津大学和阿斯特捷利康的疫苗较便宜且更易施打，因为美国辉瑞大药厂（Pfizer）/德国BioNTech及美国莫德纳生技公司（Moderna）研发的疫苗需要冷冻。

另一项振奋英国的消息是，在英国首相强生（Boris Johnson）与欧盟历经多年曲折协商后，英国国会昨天通过双方达成的脱欧后贸易协议。

香港恒生指数上涨0.3%，收27231.13点；上海证券交易所综合指数上扬1.7%，收3473.07点；东京股市日经225指数今天因交易所假日休市。

台北股市收涨0.3%、但新加坡股市下滑0.9%、雪梨股市下挫1.4%、威灵顿股市挫跌1%，孟买股市几乎平盘。

© 2020 AFP