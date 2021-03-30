投资人对经济复苏乐观 亚洲股市普遍收红

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（法新社香港30日电） 美股道琼工业指数昨天再创新高，对于全球经济复苏的乐观情绪日益高涨，推动美元兑日圆突破110关卡，创1年以来新高，亚股今天普遍收红。

法新社报导，分析师指出，本周将有许多重大数据公布，尽管股市最近出现停滞，投资人普遍认为持续一年的涨势今年将持续下去，他们大都在等待下个激励买气的催化剂。

全球最大经济体美国正逐渐摆脱疫情危机，美国政府将于4月2日公布就业报告，将会显示国内经济最新概况。

美元兑日圆今天突破110关卡，创去年3月以来新高，原因是对全球经济前景趋乐观，以及美国公债殖利率上升，致使投资人远离避险货币日圆。

然而，投资人仍在多空间左右为难，利多是疫苗促进对经济前景的乐观情绪，利空则是预计经济复苏将伴随大幅通膨。

东京股市日经225指数上涨0.2%，收29432.70点；香港恒生指数上扬0.8%，收28577.50点；上海证券交易所综合指数扬升0.6%，收3456.68点。

首尔股市上扬1.1%，新加坡股市上涨0.5%，台北股市扬升0.5 %，孟买股市收涨2.3%，威灵顿股市上涨0.6%。

但雪梨股市下跌0.9%、马尼拉股市下挫0.9%，雅加达股市挫跌1.6%。

© 2021 AFP