投资人忧复苏不均 亚股普遍收低

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（法新社香港30日电） 尽管美国股市昨天再度上演创新高表现，但不足以激励亚洲股市投资人接棒进场，加上中国今天公布的制造业数据不如预期，亚洲股市今天收盘普遍下挫。

美国昨天公布第一季经济成长率加速至6.4%，且单周初次申请失业给付人数再创2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情时期新低纪录，种种消息令人更加确认，全球最大经济体复苏步伐依旧相当稳健。

此外，美国联邦准备理事会（Fed）主席先前已重申，央行承诺会持续实施超级宽松货币政策，直到对美国经济成长强度感到满意为止。

美股标准普尔（S&P）500指数昨天收盘应声再刷新高。涨势还受到苹果（Apple Inc.）、脸书（Facebook ）和谷歌（Google）等连串重量级科技企业发布巨额获利加持。

然而，亚股本周大多时间走扬后，多头无力再接续美股乐观行情。中国新公布制造业活动成长减缓，归咎于全球航运货柜短缺、供应链问题和运费上涨，也增添股市卖压。

外汇经纪商安达（OANDA）分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「亚洲经济复苏持续，如同美国；但复苏不均。疫情在亚洲仍构成威胁。且物流瓶颈和半导体短缺如今已是全球性问题，世界各地都可感受到。」

香港股市今天收盘重挫2%，在亚股当中领跌。由于中国当局昨天约谈腾讯、京东、字节跳动和美团等13家网路平台企业，要求他们的金融科技业务做出改变，反映北京加强对相关产业的管制，影响股市气氛。上海股市也应声收挫0.8%。

东京、雪梨和首尔股市今天同样全数收低0.8%，马尼拉股市下挫1.8%，孟买股市也重挫2%，新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加达股市皆收黑。仅威灵顿股市收盘小涨。台北股市因假日休市。

© 2021 AFP