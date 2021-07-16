投资人忧心疫情影响经济复苏 亚洲股市跌多涨少

广告 继续浏览后续

（法新社香港16日电） 亚洲各地疫情延烧，令人担忧经济成长速度，影响市场信心。而尽管美国联邦准备理事会（Fed）主席发表鸽派言论，风险趋避气氛依旧稳固，亚洲股市今天收盘跌多涨少。

法新社报导，联准会主席鲍尔（Jay Powell）重申，美国央行计划维持现有振兴措施，直到经济完全复苏。但美国财政部长叶伦（Janet Yellen）昨天警告，未来几个月美国通货膨胀率会持续偏高。

叶伦在美国股市收盘后接受CNBC访问时说：「我认为未来几个月还会出现通货膨胀率高涨，换句话说，我不认为这只是单单一个月的现象。」不过她预估，物价涨幅将在中期重返「正常水准」。

美股昨天收盘走势分歧，道琼指数小涨，标普500和那斯达克指数则下跌。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）指出，鲍尔在美国国会连续2天作证发表鸽派言论，却未提供任何新因素来激励投资人购买风险较高资产，因此股市走弱。

他说：「风险趋避的气氛稳固，可能因为投资人高估了银行业获利，以及经济重启题材无法回到先前热门程度。加上前一天公布的中国经济成长数据不如预期，对情势无益。」

东京股市今天收盘下挫1.0%，因当地COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情升温，投资人抱持谨慎态度；以及日本银行（Bank of Japan）下修现行财政年度经济成长率预估。

香港股市则收在平盘，尾盘获利了结卖压使得早前涨幅吐回。这可能因为美国总统拜登预计今天稍晚将对企业发布警告，提醒在中国加紧控制下，在香港做生意面临的风险。

上海股市今天收跌0.7%，台北股市收低0.8%，首尔和马尼拉股市也皆收黑。但雪梨、新加坡、曼谷、雅加达和吉隆坡股市收高。

© 2021 AFP