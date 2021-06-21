投资人忧心联准会加息 亚洲股市普遍收跌

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（法新社香港21日电） 亚洲股市今天普遍收跌，因为愈来愈多投资人预期，美国联邦准备理事会（Fed）为寻求防止国内经济复苏过热，最快将于明年开始加息。

法新社报导，为安抚对通膨加剧感到忧心的投资人，美国联准会官员多月来承诺，将维持超宽松货币政策，直到经济复苏步入正轨，但联准会上周将预期收紧货币政策的时间提前。

投资人起初普遍对此消息处之泰然，因为联准会以所谓的利率展望「点阵图」，暗示2023年前不会加息，并且今年晚些时候才将讨论缩减债券购买计画。

但圣路易联邦准备银行（Federal Reserve Bank of St. Louis）总裁布勒德（James Bullard）后来的谈话令投资人受到惊吓，因为他提及联准会可能最快于2022年底加息，并称官员们在通膨飙升之际变得「略为鹰派」有其道理。

上述发言引发美股上周五收盘大跌，道琼工业指数及标准普尔指数下跌逾1%，科技股那斯达克指数挫跌近1%。

这股卖压今天也在亚股持续蔓延，其中以东京股市首当其冲重挫逾3%，香港、雪梨及台北股市下挫逾1%。新加坡股市下滑0.8%。

此外，首尔、威灵顿、马尼拉、曼谷及雅加达股市也下跌，仅上海及孟买股市小涨。

© 2021 AFP