投资人忧心通膨及股市过热 亚洲股市普遍收黑

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（法新社香港24日电） 美国联准会主席鲍尔再次保证，只要有需要，官员就将维持基准利率在历史低点，但投资人不为所动，对于通货膨胀率上升及股价泡沫化的忧心继续削弱市场信心，亚股今天普遍收黑。

全球股市指数近几个月纷升至历史或多年来新高，原因包括多国政府及央行支持、2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗推出、感染率下降、封锁措施松绑及美国总统拜登即将推出振兴方案。

但这股涨势正出现疲软迹象，因为投资人担心股市估值可能过高，而美国10年期公债殖利率飙升，这项指标为通膨关键危险信号。

上述情况引发市场担忧，认为美国联邦准备理事会（Fed）将必须比预期更快提高借贷成本，移除支持股市的一项关键支柱。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）昨天试图缓解这些担忧。他表示，随着美国人开始增加支出，预计今年通膨率将上升且「不稳定」，但他告诉国会议员，通膨率不太可能大幅度或持续增长。

鲍尔承诺，将维持联准会庞大债券购买计画和低利率，直到通膨达到2%及充分就业这两个目标出现更多实质进展。

但亚洲股市今天普遍收黑，东京、上海、雪梨、首尔、威灵顿、台北、雅加达、曼谷及马尼拉股市皆下跌，科技股首当其冲。

东京股市日经225指数下跌1.6%，收29671.70点；香港恒生指数重挫3.0%，收29718.24点；上海证券交易所综合指数下挫2.0%，收3564.08点。

© 2021 AFP