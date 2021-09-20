投资人忧恒大冲击扩散 港股领跌亚股全倒

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（法新社香港20日电） 中国地产业巨擘恒大陷破产危机，投资人担忧冲击扩散，加上信心受美国联邦准备理事会（Fed）缩减货币政策计画影响，亚洲股市今天在多个市场休市及港股挫逾3%领跌下收盘全倒。

恒大本周须支付部分贷款和债券的利息，而观察家预期恒大将债务违约。恒大背负高达3000多亿美元债务，前途茫茫，严重打击市场信心，香港股市地产和银行类股卖压尤其沉重。

恒大在香港股价今天一度大跌近19%，收盘跌幅收敛至10%，仍拖累港股收挫3.3%。其中恒生地产股指数下滑超过6%，创去年5月以来单日最大跌幅。

交银国际分析师谢骐聪预警，除非中国领导阶层对于恒大问题释出清楚讯号，或是减轻对房地产行业的打压，否则市场还会继续下跌。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）则认为，北京优先考量是社会稳定，因此很可能让债主接受债务打折，好让恒大能够债务重组。

不过，这会对其他上市的地产开发商产生波及效应，进而很可能对中国房地产业带来实质经济冲击。因此「恒大会影响经济成长动力到什么程度，仍是未知数」。

雪梨股市今天收盘重挫2%多，其中矿业类股因铁矿砂价格挫低而饱尝卖压。新加坡、威灵顿、孟买、马尼拉、曼谷和雅加达股市也全数收黑。东京、上海、首尔和台北股市则全部因国定假日休市。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP