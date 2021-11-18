投资人忧货币政策提前紧缩 亚股多数收黑

（法新社香港18日电） 投资人对通货膨胀的忧虑加深，讨论各国中央银行可能被迫比预期时间提前紧缩货币政策的声量也越来越大，美国股市昨天应声收黑，亚洲股市今天跟进，收盘大多下跌。

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从近期公布的经济数据和强健的企业财报来看，民众消费力并未缩减；但股市交易商日益担忧，官方大规模金融支援已持续一年多，加上需求畅旺遭遇供应链紧绷，恐怕会导致物价上涨失控。

继美国一周前公布通货膨胀数据来到1990年以来新高，英国昨天也公布通膨率冲上10年高点，加拿大通膨率则达到18年来顶峰，反映与其他国家相同的物价大涨趋势。

这些数据使得各国决策官员面临更大压力，有必要迅速采取行动。一些评论员并警告，若不如此可能酿成经济衰退。

市场目光如今聚焦于美国联邦准备理事会（Fed）。央行官员曾表示，将于本月开始逐渐减码量化宽松措施规模，但不急于升息，还说通膨迅速升温只是暂时性。

然而，物价数据飙涨的时间若拖长，恐怕会迫使官员重新评估货币政策计画。

道富环球投资管理公司（State Street Global Advisors）分析师阿隆尼（Michael Arone）告诉彭博电视台（Bloomberg Television）：「最新几份通膨数据公布后，部分投资人担忧联准会将减少收购资产规模、加快减码速度。这会出乎市场意料，并掀起一些震荡。」

香港股市昨天终结连续6个交易日收高，今天在科技股领跌下再度走软，收盘挫跌1.3%。东京股市收低0.3%，上海股市收跌0.5%，首尔、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也全数收黑。

不过，雪梨、新加坡、台北和曼谷股市今天则收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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