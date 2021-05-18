投资人无视疫情加剧 亚洲股市普遍收涨

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（法新社香港18日电） 亚洲股市今天普遍收涨，因为投资人不受亚洲地区确诊病例攀升影响，继续押宝全球经济复苏。日本第一季经济萎缩幅度虽高于预期，东京股市仍然劲扬。

东京股市领涨亚股，日经225指数收盘上涨2.1%，报28406.84点，不受国内今年第一季经济萎缩高于预期的数据影响。日本经济受到新防疫限制措施冲击，未能延续前两季连续成长趋势。

日本主要地区已处于「紧急事态宣言」，包括东京都在内，政府敦促民众留在家中，并要求餐馆提早关门。疫情也令外界忧心已延期的夏季东奥可能再次叫停。

此外，香港恒生指数上扬1.4%，收28593.81点；上海证券交易所综合指数扬升0.3%，收3529.01点。首尔、新加坡、孟买及曼谷股市上涨逾1%，威灵顿及雪梨股市也上扬。

台北股市则大涨逾5%，原因是科技股获逢低买进买盘力挺。科技股较易受到高利率影响，近几周因为对于通膨攀升的忧心受到打击。

台湾近来受到病例激增冲击，台股先前持续挫跌。新加坡股市也因逢低买进买盘劲扬，当地投资人先前也因病例剧增感到恐慌。

摩根资产管理（JP Morgan Asset Management）全球首席策略师凯利（David Kelly）表示：「尽管通膨似乎略为攀升，而且就业成长可能略低于数月前预期，但经济从疫情中复苏很大程度上仍处正轨。」

凯利指出：「市场继续看好此一进展，因长期利率依然相当稳定，迄今股市仍免于出现任何大幅修正。」（

© 2021 AFP