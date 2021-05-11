投资人日益忧心通膨 亚洲股市普遍下跌

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（法新社香港11日电） 投资人日益忧心，通膨飙升可能迫使央行比预期更早撤回超宽松货币政策，继华尔街股市昨天重跌后，亚洲股市今天追随美股跌势普遍收黑。

美国本周将公布重要零售销售和消费者物价数据，备受投资人关注，随着美国重新开放经济，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗让人们感觉恢复常态，各界预期上述数据将大幅攀升。

美国上周公布的就业数据远不如预期，显示经济复苏不会如预期般顺利，为市场的通膨忧心带来一些舒缓，但大宗商品价格上扬，尤其是广泛使用的铜及铁矿砂，导致市场担忧成本将会剧增。

那些忧虑持续笼罩股市交易大厅，尽管美国联邦准备理事会（Fed）一再保证，在联准会减缓失业率及通膨持续高涨前，将尽可能维持大量购买债券及创纪录低利率立场。

美国公布数据前引发的紧张，导致投资人急忙离场，美股道琼工业指数昨天收低，结束一连3个交易日创新高纪录，标准普尔指数则下跌逾1%，科技股为主的那斯达克则重挫2.6%。

亚股今天追随美股跌势普遍收黑，科技股首当其冲面临沉重卖压。东京及台北股市今天下跌逾3%，香港股市下滑2%。

雪梨及首尔股市下挫逾1%，新加坡、威灵顿、孟买、曼谷及雅加达股市皆收跌，但上海及马尼拉股市小涨。

© 2021 AFP