投资人稍作喘息 亚股跌多涨少

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（法新社香港4日电） 在股市连3天普遍走高后，投资人稍作喘息，亚洲股市今天跌多涨少，不过经济数据令人乐观、对振兴经济措施的期望以及疫情和疫苗状况有改善的迹象，都持续提供强力支撑。

全球经济前景乐观推高油价，随着各国松绑封锁措施，也慢慢恢复活动，主要产油国也对今年的石油需求表示乐观。

散户在网路上号召大量买进GameStop等经营不善的公司，这股交易狂潮退烧后全球股市崩跌，本周回涨，投资人也稍作喘息。

美国总统拜登昨天誓言，包括在1.9兆美元大规模财政刺激案中的对个人发放现金不会缩水，但为了获得两党的支持，他说愿意将领取的资格范围缩小。

在此之前，共和党人提出一项计画，金额不到拜登方案的1/3，发放的现金也比较少。

拜登说他希望获得「部分」共和党议员的支持，也呼吁一些对此法案规模有异议的民主党人保持团结。

东京股市下跌1.06%，香港股市下挫0.66%，上海股市挫跌0.44%，台北股市下跌0.41%，首尔股市下挫1.35%，雪梨股市挫跌0.87%，新加坡股市下跌0.75%，威灵顿股市下挫0.76%。

曼谷股市上涨0.29%，雅加达股市上扬0.48%，马尼拉股市扬升0.65%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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