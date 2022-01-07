投资人等待美就业报告出炉 亚股涨多跌少

（法新社香港7日电） 亚洲股市投资人经历新年首周开市震荡后，仍在努力恢复元气，同时等待稍晚将公布的美国最新就业数据，预料将是市场关注焦点。亚股今天收盘走势分歧，但涨多跌少。

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美国联邦准备理事会（Fed）传出正计划采取更积极行动来对抗通货膨胀急遽升温，消息令全球股票交易商深感不安，因为他们已享受接近2年的低成本资金，这有助于一些股市冲上新高或数年高点。

5日公布的联准会会议纪录显示，美国央行官员看好经济复苏，因此打算比原先预期提前开始升息，且升息进度也会比预期快。

此外根据会议纪录，联准会官员也正在考虑让央行持有的大量债券减少，这将增添美国放款成本上涨压力。彭博（Bloomberg News）指出，美国公债殖利率准备创下2020年以来周线最大涨幅。

这份会议纪录引发全球股市重挫，其中卖压最沉重的包括科技类股，因科技企业比较仰赖举债来支持业务成长。

美国股市昨天收盘续跌，但跌势收敛，亚洲股市今天表现较好一些。投资人目光如今投向受到密切关注的12月美国非农业就业人口数据发布，结果可能影响联准会决定升息的时机和速度。

东京股市终场止跌收平，上海股市收低0.2%，台北、威灵顿和马尼拉股市也收黑。但香港股市劲扬1.8%，雪梨和首尔股收盘同样涨逾1%，新加坡、曼谷和雅加达股市也收高。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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