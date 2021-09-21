投资人紧盯恒大事件走势 亚股多数反攻收红

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（法新社香港21日电） 投资人紧盯中国地产业巨擘恒大债务危机发展，尽管亚股昨天全数收黑，今天大多反攻收涨。美国联准会本周决策会议目前也是市场关注焦点之一。

恒大危机加剧了交易所原已悲观的情绪，自营商也在应付外界预期美国联准会将收紧货币政策、COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例数增加，和全球复苏放缓等局面。

同时，华府各方争议不断的提高美国债务上限议题，也引起对于政府可能无法偿还债务，从而引发灾难性债务违约的担忧。

香港上市房地产公司昨天首当其冲，股票遭到抛售，跌幅逾10%，随着逢低承接的买家进场，早盘跌幅收敛，但仍然存在许多不确定性。

投资人关注恒大事件走向，这家中国民营房地产开发商负债超过3000亿美元，须在23日支付债券利息，多数专家认为恒大无力偿还，但将有30天还款宽限期。

分析师指出，市场紧张气氛源于北京当局对于处理恒大危机态度不明；中国政府祭出新规控制国内开发商失控的债务，基本上切断了恒大完成工程和赚取现金的能力，恶化公司困境。

渣打银行（Standard Chartered）专家丁爽（Ding Shuang）预期，中国至少将表达一些口头上的支持以稳定市场情绪。

除恒大风暴，美国联准会最新决策会议也是市场紧张因素之一；观察人士预计，这次会议将为规模庞大的宽松货币政策购债计画订定缩减时程。

上海股市因国定假日休市。昨天下挫超过3%的香港恒生指数今天上涨0.5%，但恒大依然陷入跌势。

雪梨、新加坡、马尼拉、孟买和曼谷股市收红，东京、雅加达收跌。

© 2021 AFP