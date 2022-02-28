投资人聚焦俄乌谈判 亚股大多翻红收高

（法新社香港28日电） 世界强国对俄罗斯侵略乌克兰祭出新制裁，引发全球爆发能源危机忧虑兴起，油价应声劲扬；但亚洲股市今天收盘逆转早盘跌势翻红，投资人把注意力转向俄乌谈判。

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上周五股市劲扬、油价下跌，因交易商评估后认为，西方对莫斯科的制裁，不足以冲击重要的俄罗斯石油出口。目前油市供应吃紧、需求却正在跃增，而俄国是目前全球第3大石油产国。

然而到了周末情势出现变化，美国和欧洲联盟（EU）宣布将把一些俄罗斯银行排除在国际银行支付系统「环球银行金融电信协会」（SWIFT）之外，并对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）实施个人制裁。

此外，西方还禁止与俄罗斯中央银行进行任何交易，俄国货币卢布应声重贬。彭博（Bloomberg）指出，今天卢布境外交易汇价已贬值近30%。

蒲亭为回应新一波严厉制裁，昨天也升高俄罗斯核武警戒，令投资人更感不安。

原油价格应声走扬，西德州中级原油（WTI）价格朝每桶100美元逼近，布伦特（Brent）油价则反弹回100美元以上。小麦、铝和镍等原物料价格劲扬，黄金与日圆等避险资产价格同样攀升，美元对所有其他货币汇价也上涨。

不过，大多数亚洲股市今天收盘大多上涨。交易商聚焦在俄罗斯与乌克兰官员今天在白俄罗斯边界会面，并期待战事能缓和。

东京股市今天收盘上涨0.2%，上海股市收高0.3%，雪梨、首尔、威灵顿、曼谷和马尼拉股市也全数收红。但香港股市收跌0.2%，新加坡股市也收黑。台北和雅加达股市因假日休市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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