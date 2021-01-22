投资人获利了结 亚股收黑

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（法新社香港22日电） 美国新总统拜登20日宣誓就职、带动全球股市经历一周强劲涨势后，投资人买气稍歇、获利了结；加上拜登提议的振兴经济新方案能否顺利过关，仍令人担忧，亚洲股市今天收盘下跌。

昨天是拜登（Joe Biden）上任后第一个整天，他签署数道行政命令，包括扩大疫苗接种计画，以加强美国政府对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的努力，好让美国经济发展再度站稳脚步。

然而拜登也警告，由于染疫人数激增，美国累计死亡病例很可能在2月达到50万例。不过美国新增确诊人数似乎正在筑顶，带来一些希望。

疫情仍是目前股市行情主要绊脚石。投资人期待，随着更多人接种疫苗，长期而言全球活动最终将回复常态。

拜登提议的1兆9000亿美元（约新台币53兆元）纾困方案，是近几周股市走扬最大动力来源。但有投资人担忧，由于美国国会一个月前才通过一份规模9000亿美元的振兴方案，共和党人和部分民主党人对于是否再通过一份规模如此大的纾困案，反对声量越来越大，使得拜登的新提案恐怕会遭到删减。

万达（OANDA）分析师莫雅（Edward Moya）指出：「拜登政府上台第2天没出现意外，市场焦点转向他的1兆9000亿美元疫情纾困方案相关辩论。未来几周将见到许多政治表态，但外界高度预期，至少会有值1兆美元的振兴计画过关。」

美国股市昨天普遍上扬，标准普尔500（S&P 500）和那斯达克（Nasdaq）指数收盘皆再创新高。道琼指数则微幅收跌。

亚洲股市今天则绝大多数收低。香港股市终场下跌1.6%，因恒生指数昨天重返3万点以上，为2019年4月以来首见，引发投资人获利了结。

东京和上海股市今天皆收低0.4%，雪梨股市收跌0.3%，首尔股市收低0.6%，台北股市收跌0.8%，新加坡股市收低0.9%，曼谷、雅加达和马尼拉股市收盘全都跌逾1%。但威灵顿股市收高1.7%，吉隆坡股市也收红。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP