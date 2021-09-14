投资人观望美通膨数据 亚股涨跌互见

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（法新社香港14日电） 亚股投资人今天盘初谨慎观望，静待美国公布最新通膨数据，联邦准备理事会（Fed）有利市场的超宽松货币政策何时开始退场，通膨数据将扮演重要角色。

美股标准普尔500指数和道琼工业指数连5黑后，首度止跌回涨，未能激励亚股今天普遍上扬。然而，日股在政府可能推出新刺激措施带动下，日经指数收盘冲上31年高点。

美国今天将公布消费者物价指数（CPI）。在需求攀升，供给和劳工都短缺的情况下，美国上月生产者物价指数（PPI）创下破纪录增幅，对Fed带来压力，最早可能会提早到11月开始让超宽松货币政策逐步退场。

万达（OANDA）高级市场分析师莫雅（Edward Moya）表示，数据的不确定性将让投资人暂时场边观望。

他说：「通膨数据公布前，投资人不想握有庞大的部位，在疫情导致通膨持续影响供应链下，数字可能攀升。」

「倘若通膨数据高于预估，市场预期联准会逐步缩减超宽松货币政策的时间，将从12月提早到11月。」

中国地产巨擘恒大地产集团陷入财务危机濒临破产边缘，拖累香港和上海股市双双下跌。

恒大地产今天在港挂牌股价重挫近12%，该股年初迄今市值已蒸发约80%。

香港恒生指数收跌1.2%，来到25502.23点。上海综合股价指数收挫1.4%，来到3662.60点。

台北、曼谷、马尼拉和威灵顿股市今天都收跌。

日股日经指数今天收涨0.73%，来到30670.10点，创1990年以来高点，市场期待新首相将推出更多刺激措施，提振日本经济。

雪梨、新加坡、首尔、孟买和雅加达股市也收涨。

© 2021 AFP