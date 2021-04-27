投资人观望Fed会议 亚洲股市走势分歧

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（法新社香港27日电） 亚洲股市今天走势分歧，除了投资人观望美国联邦准备理事会（Fed）本周召开的政策会议，市场也关注美国总统拜登即将发表的国会演说，以及科技巨擘将公布的财报结果。

法新社报导，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗施打及疫情封锁措施松绑，股市交易大厅已做好准备，迎接将于下半年及明年快速激增的经济活动，但投资人目前却处于观望模式。

联准会将自27起召开为期两天的政策会议，并于会后公布决议结果。外界普遍预期，联准会将重申承诺，在达成充分就业和通膨目标前，维持超宽松货币政策不变。

联准会开会是投资人关注焦点，因为他们忧心预期中的强劲经济复苏将推升物价，迫使决策者调高处于历史低档的利率。低利率是全球经济复苏的支柱之一。

市场策略师纳维里尔（Louis Navellier）指出：「据我所知，联准会非常接近达成其目标，但仍会承诺在2023年前将重要短期利维持在零或逼近于零。」

东京股市日经225指数下跌0.5%，收28991.89点；香港恒生指数近乎平盘作收，来到28941.54点；上海证券交易所综合指数则收在3442.61点，近乎平盘。

至于其他亚洲股市，雪梨、首尔、雅加达、马尼拉及曼谷股市收跌，新加坡、台北则收涨。

© 2021 AFP